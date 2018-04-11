Cадовий рекомендує купувати львів’янам місячні картки на проїзд в електротранспорті

Щоб зекономити на проїзді в трамваях і тролейбусах, міський голова Львова рекомендує мешканцям купувати місячні картки, а не разові квитки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Андрій Садовий пропонує пасажирам купувати місячні картки на проїзд в міському електротранспорті, оскільки їхня вартість є найменшою в Україні.

Водночас Львівський портал раніше повідомляв, що тариф у 5 грн за проїзд в електротранспорті буде найбільшим серед всіх міст України.

«Я аналізував ціни, які є на проїзд в електротранспорті в інших містах України. Ціна за купівлю місячної карточки у Львові є одною з найнижчих серед усіх міст України. Рекомендую львів’янам мати карточку, так ви не відчуєте різниці в ціні.

Маючи багато гостей та туристів, вони будуть купувати одноразовий квиток вже за 5 грн. Так ми хоча би частково компенсуємо ті збитки, які ми маємо на електротранспорті. До 80% всіх пасажирів – це пільговики, які не платять за проїзд. Купити новий трамвай – це більше 30 млн грн. Купити новий тролейбус – це більше 5 млн грн. Де ці кошти брати? У нас виручка не покриває навіть витрат на функціонування самого підприємства. Дуже складна ситуація з водіями трамваїв та тролейбусів, бо це висококваліфікована праця, яка потребує відповідних навиків», – розповів Андрій Садовий.

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, виконком Львівської міської ради затвердив новий тариф на проїзд в електротранспорті. Із 16 квітня вартість разового проїзду в електротранспорті Львова коштуватиме 5 грн, а студентський, учнівський квиток – 2,5 грн.

Водночас ті львів’яни, які мають запас із тригривневих квитків, можуть їх обміняти на нові. Із переліком пунктів обміну можна ознайомитись тут.

Наразі загальна вартість проїзду в електротранспорті становить 3 грн, для студентів та учнів – 1,50 грн. Такий тариф у Львові встановили 1 вересня 2017 року.