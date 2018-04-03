5 гривень за проїзд в електротранспорті Львова: на громадських слуханнях рішення так і не прийняли

Жодного рішення на громадських слуханнях щодо недоцільності підняття вартості проїзду в електротранспорті Львова, які відбулися вчора, 2 квітня, так і не прийняли. А все через неточності у підрахунку кількості зареєстрованих учасників. Про це Львівському порталу повідомив ініціатор проведення громадських слухань, депутат Львівської міської ради Ігор Телішевський.

«Наша пропозиція була не піднімати тариф до 5 грн доти, поки не буде його справжнього обґрунтування , та стратегії розвитку «Львівелектротрансу». Від керівників підприємства була пропозиція щодо підняття вартості проїзду до 5 гривень. Але через невідповідність кількості зареєстрованих учасників жодного рішення так і не прийняли. На початку громадських слухань була озвучена одна цифра зареєстрованих осіб – 131. А наприкінці виявилось, що насправді було 126 осіб. Сама пропозиція «Львівелектротрансу» про підняття вартості проїзду набрала на 20 голосів більше. Але знову ж таки через всю цю ситуацію з реєстрацією учасників слухання вважаються такими, що не відбулися», – розповів Ігор Телішевський.

За його словами, на вчорашні громадські слухання прийшли й самі працівники «Львівелектротрансу», які голосували власне за пропозицію свого керівництва щодо підняття тарифу на проїзд.

«Керівник «Львівелектротрансу» Олег Береза привів на вчорашні громадські слухання близько 70 працівників підприємства. Відповідно, вони мали голосувати так, як їм скаже керівництво. Також вони не мали права вийти з залу. Там були люди, які стояли і стежили, щоб ніхто з них не вийшов навіть в туалет, тобто просто контролювали, щоб всі були присутні. Виходить, що працівники «Львівелектротрансу» самі ж піднімають вартість проїзду», – зауважив Ігор Телішевський.

Як розповіли Львівському порталу у прес-службі Львівської міської ради, тариф на проїзд в електротранспорті планують підняти через ріст вартості електроенергії та збитковість підприємства.

«ЛКП «Львівелектротранс» у 2017 році зазнало 158 млн грн збитків. Тому без коригування тарифу підприємство не зможе функціонувати. Серед головних причин коригування вартості проїзду – подорожчання тарифу на електроенергію для комунальних підприємств Львівщини. Станом на сьогодні вартість одного кіловата електроенергії для ЛКП «Львівелектротранс» становить 2,87 грн. Для порівняння, на початок вересня вартість була 2,20 грн.

Також 11,2 млн грн у місяць ми витрачаємо на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам нашого підприємства. Окрім суттєвого зростання заробітної плати загалом у країні та нашому місті зокрема, значно здорожчали й капітальні видатки на проведення ремонтних та ремонтно-будівельних робіт», – розповів заступник директора з питань економіки ЛКП «Львівелектротранс» В’ячеслав Кокошко.

Як зазначив директор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза, протягом 2017 року підприємство перевезло 85,7 млн пасажирів, а дохід від перевезень становив 58,7 млн грн. Відтак за підрахунками «Львівелектротрансу», кожен пасажир, який платить за проїзд, перевозить двох пасажирів, що не оплачують його.

Водночас Ігор Телішевський наголосив, що у місті немає чіткого обліку пасажиропотоку «Львівелектротрансу», в тому числі й неналежно стежать за так званими «зайцями».

«У нас немає ґрунтовного обліку пасажиропотоку, в тому числі й «зайців», які часто користуються електротранспортом. Сьогодні у Львові можна їздити трамваєм і при цьому не платити.

У 2017 році за проїзд пільговиків місто перерахувало «Львівелектротрансу» 50 млн грн. Зі слів директора підприємства, на покриття всіх фінансових проблем місто виділило ще додатково 80 млн грн. Тобто виявляється, що ми дали 130 млн на «Львівелектротранс» із бюджету міста. Значить попереднє керівництво, я не знаю, що воно взагалі робило, довело «Львівелектротранс» до того, що ми сьогодні маємо. І саме львів’яни мають зараз розраховуватись за погане керівництво і за той стан, до якого воно довело підприємство», – додав Ігор Телішевський.

Відтак на громадських слуханнях вчора так і не прийняли жодного рішення щодо доцільності підняття тарифу на проїзд в електротранспорті до 5 грн. Втім, за неофіційними даними, ухвалити відповідне рішення у Львівській міськраді можуть вже 1 травня.

Якщо ж вартість проїзду таки піднімуть до 5 грн, то вартість абонентської картки становитиме 160 грн. Відповідно, якщо мешканець здійснюватиме 40 поїздок в місяць, вартість проїзду становитиме 4 грн, а при 53 поїздках – 3 грн.

Як повідомляв Львівський портал раніше, через відмову приватних перевізників Львова безкоштовно возити пенсіонерів сьогодні у ЛКП «Львівелектротранс» 70% від усього пасажиропотоку становлять пільговики. У 2017 році з бюджету міста підприємству компенсували 38% вартості всього пільгового проїзду.

Зазначимо, з 1 по 14 березня 2018 року у міськраді тривали консультації з громадськістю щодо підняття тарифу на проїзд в електротранспорті Львова. Опісля них тариф у 5 грн за проїзд в електротранспорті підтримала й громадська рада при управлінні транспорту Львівської міської ради.

Сьогодні загальна вартість проїзду в електротранспорті становить 3 грн, для студентів та учнів – 1,50 грн. Такий тариф у Львові встановили 1 вересня 2017 року.