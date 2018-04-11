Проїзд в електротранспорті по 5 грн: де можна обміняти тригривневі квитки

Оскільки вартість проїзду в міському електротранспорті з 16 квітня зросте до 5 гривень, ті львів’яни, які мають запас із тригривневих квитків, можуть їх обміняти на нові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Включно до цієї неділі, 15 квітня, львів’яни мають нагоду використати проїзні квитки по 3 грн. Якщо все-таки їх використати не вдасться, то їх можна буде обміняти в пунктах обміну за адресами:

вул. Сахарова, 2 – ЛКП «Львівелектротранс»;

у квитковому кіоску на кінцевій зупинці трамвая №3, що на вул. Кн. Ольги («Аквапарк»);

у квитковому кіоску на тролейбусній зупинці, що на вул. Шота Руставелі – пл. Петрушевича.

Нові проїзні картки будуть запроваджені вже з 1 травня. Відтак ті пасажири, які купили картку на квітень, до кінця місяця продовжують її використовувати.

«Що важливо для пасажирів: чим більше поїздок, тим менша вартість поїздки. Проїзна картка буде коштувати 160 грн. Маємо три класичні випадки: 22 робочі дні, поїздка на роботу і з роботи (44 поїздки) – тоді одна поїздка буде коштувати 3,60 грн. Якщо мешканець їздить щодня, включаючи вихідний (60 поїздок), то вартість поїздки 2,60 грн. Якщо взяти 22 робочі дні і одну пересадку на трамвай чи тролейбус (88 поїздок) – вартість буде 1,8 грн. Це європейський підхід. Люди будуть зацікавлені придбати проїзний квиток, бо це в рази робить дешевшою їхню поїздку», – зазначив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Зазначимо, з 1 по 14 березня 2018 року у міськраді тривали консультації з громадськістю щодо підняття тарифу на проїзд в електротранспорті Львова. Опісля них тариф у 5 грн за проїзд в електротранспорті підтримала й громадська рада при управлінні транспорту Львівської міської ради.

Також 2 квітня у Львові відбулись громадські слухання щодо недоцільності підняття вартості проїзду в електротранспорті Львова, однак вони виявились безрезультатними.

Наразі загальна вартість проїзду в електротранспорті становить 3 грн, для студентів та учнів – 1,50 грн. Такий тариф у Львові встановили 1 вересня 2017 року.