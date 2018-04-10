У Львові під час профілактичної акції у 30 людей виявили глаукому

У Львові під час акції з профілактики і раннього виявлення глаукоми офтальмологи обстежили понад 4,5 тис. осіб. Підвищений внутрішньоочний тиск виявили у 92 осіб, з них у 30 встановили діагноз «глаукома». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Дні профілактики та раннього виявлення глаукоми» тривали у медичних закладах Львова впродовж тижня – з 19 до 23 березня.

«Глаукома – захворювання, яке характеризується ураженням зорового нерву аж до розвитку сліпоти. Основним фактором ризику виникнення глаукоми є підвищення внутрішньоочного тиску. Під час акції мешканці міста мали змогу в територіальних поліклініках виміряти внутрішньоочний тиск, адже своєчасне виявлення підвищеного рівня очного тиску є вирішальним чинником у боротьбі з глаукомою. Так, цього року за результатами акції обстеження пройшли понад 4,5 тис. осіб. Виявлено підвищений внутрішньоочний тиск у 92 громадян, з них у 30 встановлено діагноз «глаукома». Усі пацієнти з виявленою глаукомою скеровані на консультацію в міській глаукомний кабінет на базі 8-ї міської клінічної лікарні», – повідомили в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Також під час акції для сімейних лікарів закладів охорони здоров’я Львова провели лекції «Синдром червоного ока. Гострий приступ глаукоми, диференціальна діагностика та невідкладна допомога» та «Глаукома – тихий крадій зору».

Загалом у Львові налічується 3311 хворий на глаукому. З них 849 – на стадіях, коли розвивається незворотна сліпота. Саме тому бодай раз на рік потрібно проходити профілактичний огляд в офтальмолога, бо при вчасному виявленні і лікуванні підвищеного очного тиску, виконанні усіх рекомендацій лікаря, можна призупинити процес втрати зору і уникнути сліпоти. Перевірити зір можна в будь-якому поліклінічному відділенні міста в кабінеті офтальмолога, а також у міському глаукомному кабінеті на базі 8-ї міської клінічної лікарні, який оснащений щілинною лампою, тонометром та сучасним статичним периметром.

Нагадаємо, Львівський портал писав, про те, які симптоми глаукоми та як себе вберегти від хвороби.