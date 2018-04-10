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Червоноградці почали обирати лікарів

Олена Карп'юк

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Одними із перших на Львівщині почали підписувати декларації з лікарями мешканці Червонограда. Із лікарями Центру первинної медико-санітарної допомоги підписали вже 87 декларацій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Червоноградський Центр первинної медико-санітарної допомоги  зареєстровано у системі e-Health, обрано медичну інформаційну систему (МІС), куди внесені відомості про структурні підрозділи та лікарів. Перед початком Національної кампанії «Обери свого лікаря» щоденно проводилися навчання лікарів по роботі у системі e-Health та підписанню декларацій.

Першу декларацію у медзакладі уклали 4 березня з лікарем терапевтичного відділення.

Також у Центрі первинної медико-санітарної допомоги провели будівельно-ремонті роботи: встановили пандус, відремонтували кабінети лікарів, санвузли, гардеробну, реєстратуру, облаштували серверну.

Нагадаємо, Львівщина увійшла в трійку лідерів за кількістю зареєстрованих у системі e-Health медзакладів.

Кампанія «Обери свого лікаря» в межах медреформи в Україні стартувала 2 квітня. Підписувати декларацію із лікарем можна лише тоді, коли його медзаклад зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.

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