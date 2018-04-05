У Львові оголосили тендер на проведення реконструкції Грибовицького полігону

Оголошено тендер на проведення першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на полігоні ТПВ місті Львова в селі Великі Грибовичі. Тендер оголошено на сайті електронних закупівель «Prozzoro». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Подавати пропозиції можна до 21 квітня. Торги відбуватимуться 23 квітня. Після визначення переможця і підписання угоди зразу ж планують розпочинати роботи. Замовником робіт є ЛКП «Збиранка». Роботи проводитимуться за бюджеті кошти м. Львова.

«Це першочергові невідкладні заходи з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на полігоні ТПВ у с. Великі Грибовичі. Нагадаю, що на цьому полігоні вже на 85% збудована дамба біля озер фільтратів. Зараз, коли стабілізується температура, будемо завершувати ці роботи. Однак, у тій частині, де стався зсув, там продовжують витікати фільтрати. Також є потенційна небезпека, що може бути якийсь рух чи зсув полігону. Тому, там буде побудована інша дамба і будуть зроблені обвідні канали. Це для того, щоб відвести дощову воду і фільтрати, які поступають, не виходили за межі дамби. Так само буде побудований вал, щоб в разі, якщо був би у тій частині зсув полігону чи якісь рухи тіла полігону, то ця дамба і вал забезпечать утримання можливого зсуву схилу. Тому це заходи – будівництво дамби і валу, щоб унебезпечити можливість витоку фільтрату і зсуву.

У тендерній документації передбачено, що кінцевий термін виконання робіт грудень 2018 року. Однак, коли визначиться переможець і ми підпишемо угоду, тоді детальніше будемо обговорювати терміни виконання. Гарантовано до кінця року роботи мають бути виконані, та вже з переможцем будемо говорити про якнайшвидше виконання цих робіт.

Роботи виконуватимемо за міські кошти. Бюджетні призначення на ці роботи є, вони будуть перераховані на виконання робіт в ЛКП «Збиранка», яке є замовником робіт. Усі роботи ми будемо виконувати відповідно до чинного законодавства», – розповів Сергій Бабак.

За його словами, наступним кроком буде корегування комплексного проекту по рекультивації полігону, який розроблений у 2013 році, інститутом «Гірхімпром», де передбачено великий комплекс робіт. Оскільки на полігоні відбувся зсув, також вступили в дію нові норми ДБН, зараз на фінальній стадії розроблення основних технічних рішень, які ляжуть в основу коригування цього проекту. Ці технічні рішення розробила французька компанія «Egis», в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю, від 17 березня 2017 року. Організацію, яка буде проводити корегування проекту, також буде визначено на основі тендерних процедур.

«Тут потрібно трохи часу. Тому, щоб його не втрачати, чекаючи відкоригованого проекту, будемо виконувати першочергові протиаварійні заходи, щоб найшвидше побудувати дамбу для унеможливлення витікання фільтратів за її межі і за межі полігону, та унеможливити зсув схилу», – додав Сергій Бабак.

Нагадаємо раніше Львівський портал повідомляв, що на території Грибовицького сміттєзвалища здійснять експертизу проведених робіт з будівництва дамби.

Нагадаємо раніше Львівський портал писав, що на території Грибовицького сміттєзвалища здійснять експертизу проведених робіт з будівництва дамби. Також повідомлялося, що Львівська міська рада надіслала звернення Малехівській сільраді щодо виділення земельної ділянки під аварійні роботи на дамбі Грибовицького сміттєзвалища.