ГПУ висунула нову підозру активісту Майдану Івану Бубенчику

Генпрокуратура України повідомила про зміну підозри Івану Бубенчику. Раніше йому оголосили підозру у вбивстві двох правоохоронців, а тепер його підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Рішенням Печерського районного суду задоволена наша заява про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу І. Бубенчику у зв’язку із зміною підозри», – про це повідомила заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська біля Печерського районного суду м. Києва.

5 квітня 2018 року заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська у присутності адвокатів повідомила І. Бубенчику про зміну раніше повідомленої підозри. Наразі вказана особа підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що активіста Майдану Івана Бубенчика затримали правоохоронці на території Львівської області та повезли до Києва. Також сьогодні повідомлялося, що прокуратура відкликала клопотання про арешт активіста Майдана Бубенчика.