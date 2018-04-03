На Львівщині затримали активіста Майдану Івана Бубенчика та повезли на суд до Києва

Активіста Майдану Івана Бубенчика затримали правоохоронці на території Львівської області та повезли до Києва. Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

Іван Бубенчик розповів, що зараз перебуває у Печерському суді Києва та очікує засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також він зазначив, що з ним усе гаразд.

Нагадаємо, Івану Бубенчику інкримінують вбивство двох працівників МВС вранці 20 лютого 2014 року на Майдані.

Сам Іван Бубенчик є львів’янином, він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі «Злам» — першому з циклу розслідувань «Слідами революції», — він заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. У такий спосіб, за його словами, він сподівався змусити підрозділи «Беркуту» та Внутрішніх військ відступити з площі.

Після виходу фільму Генеральна прокуратура України допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.