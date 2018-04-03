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На Львівщині затримали активіста Майдану Івана Бубенчика та повезли на суд до Києва

Олена Карп'юк

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Активіста Майдану Івана Бубенчика затримали правоохоронці на території Львівської області та повезли до Києва. Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

 

Іван Бубенчик розповів, що зараз перебуває у Печерському суді Києва та очікує засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також він зазначив, що з ним усе гаразд.

Нагадаємо, Івану Бубенчику інкримінують вбивство двох працівників МВС вранці 20 лютого 2014 року на Майдані.

Сам Іван Бубенчик є львів’янином, він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі «Злам» — першому з циклу розслідувань «Слідами революції», — він заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. У такий спосіб, за його словами, він сподівався змусити підрозділи «Беркуту» та Внутрішніх військ відступити з площі.

Після виходу фільму Генеральна прокуратура України допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

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