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Прокуратура відкрила клопотання про арешт активіста Майдана Бубенчика

Юлія Шпак

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Слідчий Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури має намір сьогодні вручити активісту Євромайдану Івану Бубенчику нову підозру. Про це заявила заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська на початку засідання Печерського райсуду Києва, на якому мають обрати запобіжний захід Бубенчику, передає УНІАН.

 

Стрижевська зазначила, що Бубенчика планують викликати на 17.00 у Департамент спеціальних розслідувань ГПУ (вул. Борисоглібська). При цьому вона клопотала у суді про відкликання раніше поданого клопотання по обрання запобіжного заходу Бубенчику у вигляді тримання під вартою. Ні захисник, ні сам підозрюваний не були проти цього. Суддя підтримав клопотання прокуратури.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що активіста Майдану Івана Бубенчика затримали правоохоронці на території Львівської області та повезли до Києва.

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