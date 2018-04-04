«Бориспіль» заявив про неможливість оперативного прийому літаків Ryanair

Лоукостер Ryanair може створити колапс в аеропорту Бориспіль через бажання літати в години з піковими навантаженнями. Про це повідомив в інтерв’ю Liga.net гендиректор Борисполя Павло Рябікін.

«Прилітаючи в пікові години, вони створять колапс в аеропорту і фізично не зможуть прилетіти і полетіти за бажані ними 35 хвилин. Їм доведеться простоювати дві години, тому що потрібно буде чекати вільного автобуса, гейта, стоянки і т.д.», – заявив Рябікін.

За його словами, Ryanair розпочав продаж квитків не отримавши погодження слотів (часових проміжків в аеропорту, коли можливе обслуговування, – прим.) в Борисполі.

«Можу спрогнозувати, що тимчасові проміжки, які вони вказують в системі продажів як час вильоту з Борисполя, нами надані бути не можуть, тому що вони збігаються з періодами ранкових і вечірніх пікових розльотів. У ці відрізки навіть зараз йде перевищення пропускної спроможності аеропорту на годину-дві. Проте компанія вказує саме той час, який ми їм не підтверджували», – зазначив Рябікін.

Глава Борисполя підкреслив, що аеропорт направив лоукостеру два листи, де вказав блоковані тимчасові відрізки – коли підприємство не може обслужити авіаперевізника через підвищене завантаження.

«Також ми відразу їм сказали, що проблема знімається, як тільки вони відкривають 15 щоденних рейсів з Борисполя. Тоді ми зможемо спеціально під них відкрити термінал F. Це мінімальна кількість рейсів для його беззбиткової експлуатації. А поки пропонуємо термінал D, але там слоторегульована ситуація», – сказав Рябікін.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами «Бориспіль» і «Львів». Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair покинула ринок України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль» та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…

26 липня стало відомо, що авіакомпанія МАУ у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Попри те стало відомо, що МАУ насправді заборгувала державі 400 мільйонів. У аеропорту «Львів» також відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair.

На початку серпня стало відомо, що держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надавало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» непрозорі знижки щодо сплати аеропортових зборів.

УП