Внаслідок обстрілів на Донбасі двоє українських військових отримали поранення

Внаслідок ворожих обстрілів на Донецькому напрямку отримали поранення двоє українських військових. Їх доставлено до військового мобільного госпіталя. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Зафіксовано два прицільних ворожих обстріли. Протягом майже двох годин, з 12:00, окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Новгородського. Після відносного затишшя, з 22:20 противник відновив обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського.

Донецький напрямок

Тут зафіксовано активізацію російсько-окупаційних військ: противник здійснив три прицільні обстріли. Причому, тут окупанти свідомо порушували режим перемир’я, застосовуючи по позиціях наших військових міномети різних калібрів.

Зранку, близько 06:00, противник вів обстріл з мінометів калібрів 120 та 82 мм, та гранатометів по оборонних позиціях наших захисників в районі Павлополя.

Пізніше, з близько 17:30, окупанти застосували по оборонцях Водяного міномети калібру 82 мм та озброєння БМП. З 23:00, до опівночі зафіксовано ворожий обстріл в районі Авдіївки. Тут бойовики російсько-окупаційних військ також вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, та активно застосовували стрілецьку зброю.