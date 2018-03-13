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Внаслідок обстрілів на Донбасі двоє українських військових отримали поранення

Юлія Шпак

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Внаслідок ворожих обстрілів на Донецькому напрямку отримали поранення двоє українських військових. Їх доставлено до військового мобільного госпіталя. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

 

Луганський напрямок

Зафіксовано два прицільних ворожих обстріли. Протягом майже двох годин, з 12:00, окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Новгородського. Після відносного затишшя, з 22:20 противник відновив обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського.

Донецький напрямок

Тут зафіксовано активізацію російсько-окупаційних військ: противник здійснив три прицільні обстріли. Причому, тут окупанти свідомо порушували режим перемир’я, застосовуючи по позиціях наших військових міномети різних калібрів.

Зранку, близько 06:00, противник вів обстріл з мінометів калібрів 120 та 82 мм, та гранатометів по оборонних позиціях наших захисників в районі Павлополя.

Пізніше, з близько 17:30, окупанти застосували по оборонцях Водяного міномети калібру 82 мм та озброєння БМП. З 23:00, до опівночі зафіксовано ворожий обстріл в районі Авдіївки. Тут бойовики російсько-окупаційних військ також вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, та активно застосовували стрілецьку зброю.

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