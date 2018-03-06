Завтра львів’янам даруватимуть паперові квіти у центрі міста

Завтра, 7 березня, у Львові відбудеться другий етап акції «Збережемо первоцвіти!». Громадські активісти разом з вихованцями Львівського еколого-натуралістичного центру роздаватимуть перехожим паперові квіти.

Як інформують у прес-службі Львівської міськради, акція розпочнеться о 14.30 на площі Ринок, 1 поблизу будівлі Ратуші, після чого учасники розійдуться центральною частиною міста.

Учасники акції вітатимуть мешканців з початком весни, роздаючи паперові квіти з агітаційними листівками із закликами не зривати та не продавати первоцвіти.

«Квіти зроблені власноруч вихованцями еколого-натуралістичного центру, як символ та нагадування про те, що у разі незбереження первоцвітів, з часом ми можемо їх не побачити», – зазначають у прес-службі ЛМР.

Також з метою збереження рідкісних видів рослин, що перебувають під загрозою зникнення, департамент містобудування Львівської міської ради скерував листи до ЛКП «Муніципальна варта» та районних відділів поліції Львова щодо посилення контролю за недопущенням виникнення торгівлі первоцвітами на території міста.

Перший етап цієї акції провели 1 березня.

Раніше Львівський портал публікував матеріал, у якому достеменно пояснює, чому купляти первоцвіти на 8 березня чи будь-коли загалом – погана ідея.