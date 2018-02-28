Четверо львівських велосипедистів поїхали на чемпіонат світу з велотреку

Сьогодні, 28 лютого, у нідерландському Апелдорні розпочинається світова першість з велосипедного спорту (трек), в якій беруть участь понад 350 кращих гонщиків Планети з-понад 40 країн. В складі збірної команди України змагатиметься й четверо велосипедистів Львівщини: Роман Гладиш, Тетяна Клімченко, Ганна Соловей, Олена Старикова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відкриють змагання командні гонки в спринті серед чоловіків та жінок й індивідуальні виступи спортсменів в скретч.

У четвер, 1 березня, відбудуться гонки кейрін і скретч. Великій комплексній гонці омніум буде присвячена п’ятниця, а в суботу визначать переможців в індивідуальних змаганнях і спринті. В заключний день змагань пройде кейрін для жінок і Time Trial на 50 км та медісон на 30 км.

Склад збірної України:

Чоловіки: Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук, Андрій Винокуров.

Жінки: Любов Басова, Оксана Клячина, Тетяна Клімченко, Ганна Нагірна, Ганна Соловей, Олена Старикова.

Чемпіонат триватиме до 4 березня.