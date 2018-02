У Львові проведуть комплекс виставкових заходів «Поглянемо на світ очима собаки»

У суботу, 17 березня, громадська спілка «Міжнародна асоціація собаківників» (МАС), міжнародний часопис для собакарів «Твоє собаче діло» та програма ТБ «Планета собак» спільно організовують унікальний для України міжнародний проект Brand Dog Show «Take А Look At The World Through The Eyes Of A Dog» («Поглянемо на світ очима собаки»). Цей захід має на меті показати все розмаїття собачого світу на прикладі звичайного дог-шоу та привернути увагу до проблем безпритульних тварин у місті, вказати на конкретні шляхи їх вирішення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

Міжнародний проект Brand Dog Show «Поглянемо на світ очима собаки» вперше стартує 17 березня 2018 року у місті Львів і протягом року пройде у декількох регіональних центрах України. Завершальне шоу, що має назву «The Great Winners Dog Show», в якому приймуть участь переможці регіональних Brand Dog Show, відбудеться у Києві.

«Щоб бути допущеним до заходу, собаці потрібно отримати кваліфікаційний сертифікат. Для цього протягом року потрібно зайняти одне з трьох перших місць в своєму класі на одному із регіональних Brand Dog Show, або на виставці в Україні, ліцензованій МАС. Зарубіжна тварина повинна завоювати титул кращого собаки в породі на одній з міжнародних кваліфікаційних виставок контракт-партнерів МАС. Інтерчемпіони можуть брати участь в «The Great Winners Dog Show» без попередньої кваліфікації», – зазначають організатори.

У виставках МАС можуть взяти участь собаки лише тих порід, які визнані МАС та контракт-партнерами МАС, а також порід, що визнані відомими в світі міжнародними кінологічними клубами.

Собаки, що беруть участь у виставці, розподіляються по породах, статі і класах: ветерани, цуценята, юніори, декілька класів дорослих собак, а також собаки, що мають сертифікати з робочих випробувань різних видів.

Породи розділені на групи відповідно до класифікації МАС:

Група І. Вівчарки або пастухи та охоронні собаки або вовкодави.

Група ІІ. Службові та користувальні собаки.

Група ІІІ. Тер’єри.

Група ІV. Підрушничні мисливськи собаки та ретривери.

Група V. Гончаки і хорти.

Група VІ. Собаки-компаньони понад 35 см.

Група VIІ. Кімнатно-декоративні собаки до 35 см.

Протягом першого дня на головному ринзі постійно проходитимуть видовищні змагання з кінологічних видів спорту, в т.ч. з мондьорінгу, вейтпулінгу та змагань сучасного «Крафту»: аджіліті, рухи під музику або танці з собакою у довільному стилі, обідієнс, флайбол, канікрос.

Собаки, що виграли титул «Кращий собака породи» кожної із порід, змагаються з іншими переможцями в своїй групі. Сім собак, що завоювали титул «Кращого собаки в групі», виходять на головний конкурс виставки — «Кращий собака виставки».

Після кращого собаки виставки суддя вибирає і резервного переможця, всі решта учасників «Best in Show» по місцях не кваліфікуються.

Церемонія вибору і нагородження кращого собаки виставки — кульмінація «The Great Winners Dog Show» — проводиться на головному ринзі. Ця барвиста церемонія передує виступами запрошених артистів та транслюватиметься по телебаченню. Переможець і резервний переможець виставки і кожної групи стають володарями кубків.

На Brand Dog Show представлятимуть претендентів на перемогу у національного конкурсі «Собаки-герої», підсумки якого будуть підведені в кінці року на «The Great Winners Dog Show».

Переможець конкурсу обиратиметься й серед українських собак, що рятують життя людей: собак-поводирів, помічників інвалідів, спеціально відібраних і навчених собак для лікування та реабілітації людини (каністерапії), компаньйонів. На конкурс номінуються також і собаки-рятувальники, хвостаті службовці Збройних сил України, що спеціалізуються на розшуку мін, собаки-митники, що допомагають у виявленні вибухівки і наркотиків тощо.

Переможця визначатиме вільне голосування: про собак-номінантів знімають і розміщують в Інтернеті відеоролики, публіка має можливість голосувати за претендентів в Інтернеті і по телефону. Переможець конкурсу отримує від спонсора значну грошову суму.

Контакти:

067 466 8888 – Павло Лєщинський, президент МАС

096 746 2510 – Наталка Лелик, генеральний представник МАС у Львові та Львівській області.