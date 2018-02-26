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Найближчими днями на дорогах області обіцяють «каток». Водіїв закликають бути обережними

Дарина Смеречанська

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На території Львівщини із 27 лютого до  2 березня збережеться ожеледиця, тож водіїв закликають бути вкрай обережними на дорозі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорологіїУкраїни на території області із 27 лютого до2 березня на дорогах збережеться ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.

При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

 

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