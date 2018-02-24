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Де у найближчі дні у Львові працюватимуть пункти обігріву

Юлія Шпак

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У зв’язку з погіршенням погодних умов у Львівській області, на час зниження температури повітря 24-27 лютого працюватимуть пункти обігріву. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а, працює  щоденно, без вихідних, який забезпечений потребуючих гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг.

Працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб звертаються до усіх бути небайдужими і повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб чи скеровувати їх безпосередньо до Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян – тел.: 233 14 79 або 233 10 49, вул. Кирилівська, 3а.

Окрім цього,  працюватимуть ще денні пункти обігріву.

Пункт обігріву за адресою вул. Личаківська, 56 працюватиме  на час значного пониження температури повітря. Пункт обігріву забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування.

Пункт обігріву на вул. Сербській, 15 може розмістити до 25 осіб.

У приміщенні Комунального закладу соціального захисту «Соціальний готель» на вул. Городоцькій, 163а організували пункт обігріву, який забезпечуватиме потребуючих  гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування.

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