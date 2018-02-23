На вихідних комунальні служби Львова працюватимуть у посиленому режимі

У зв’язку із різким пониженням температури зовнішнього повітря, на вихідних комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку із пониженням температури зовнішньо повітря, на вихідних, у суботу і неділю, комунальні служби Львова працюватимуть в посиленому режимі. Буде організовано чергування бригад ШРП у всіх районах. Також дано вказівку організувати чергові бригади ЛМКП «Львівводоканал», ЛМКП «Львівтеплоенерго», ЛКП «Залізничнетеплоенерго» та ЛКП «Львівсвітло», для оперативної ліквідації різного роду ситуацій, які можуть виникнути через погіршення погодних умов. Буде організовано бригади, які ліквідовуватимуть можливі наслідки падіння дерев. Також працюватиме аварійна служба міста», – розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За її словами, усі чергові бригади комунальних служб забезпеченні відповідним інвентарем та технікою.

Нагадаємо, через прогнозоване різке похолодання у Львові працюватимуть додаткові пункти обігріву.