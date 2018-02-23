Львівським ветеранам УПА збільшили щомісячну доплату до пенсії

У Львові ветеранам УПА збільшили щомісячну доплату до пенсії до двох тисяч гривень. Відповідне рішення сьогодні, 23 лютого, погодив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає Львівський портал.

Як зазначив начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин, така щомісячна доплата до пенсії ветеранам Української повстанської армії (учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА) діє з 2008 року. Упродовж 2009-березня 2013 років вона була у розмірі 500 грн., з 1 березня 2013 року до сьогодні – у розмірі 1000 грн. Відтак, з 1 березня 2018 року ця доплата становитиме 2000 грн. Адже на державному рівні жодних пільг чи доплат до пенсії ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА чи вдовам політв’язнів не передбачено, а розмір пенсії ветеранів УПА, в основному, є невеликим.

Зазначимо, що станом на 19.02.2018 року, на обліку у відділах соціального захисту Львівської міської ради перебуває 208 ветеранів УПА (з них 205 осіб – учасники бойових дій УПА, 3 осіб – особи з інвалідністю УПА); 72 вдів ветеранів УПА та 31 вдова політв’язнів. І з огляду на поважний вік ветеранів УПА, на жаль, щомісячно їх кількість зменшується.

Нагадаємо, що за рахунок коштів міського бюджету м. Львова надаються такі пільги (допомоги, компенсації):

Ветеранам УПА:

щомісячна доплата до пенсії ветеранам УПА у розмірі 1000 грн.

пільги на житло та житлово-комунальні послуги у розмірі 100% на 1 особу у межах норм користування (21 кв. м.)

пільги з послуг зв’язку у розмірі 50% абонементної плати за користування квартирним телефоном і погодинної оплати місцевих розмов та встановлення телефонів на пільгових умовах (у розмірі 20% від тарифів вартості основних і 50 відсотків додаткових робіт).

муніципальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (користується 10 сімей).

Вдовам/вдівцям ветеранів УПА та вдовам/вдівцям політв’язнів: