Екоінспекція перевірить інформацію про захоплення узбережжя річки на Львівщині

Державна екологічна інспекція перевірить інформацію про захоплення прибережної смуги річки Солокія у Червонограді. Про це інформує прес-служба екоінспекції Львівщини.

Зокрема, в екоінспекції повідомили, що мешканці Червонограду звернулися до них стосовно захоплення прибережної захисної смуги річки Солокія та використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.

«За результатами прийому уповноваженим працівникам Інспекції надано доручення провести комісійне обстеження території прибережної захисної смуги р. Солокія із залученням відповідальних осіб», – йдеться у повідомленні екоінспекції.

Після обстеження Держекоінспекція буде вживати заходів, аби вирішити цю ситуацію.

Зазначимо, що річка Солокія є однією з приток Західного Бугу і протікає територією Польщі та України. Зокрема, в Україні річка пролягає у межах Сокальського району Львівщини.