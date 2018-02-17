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У січні в Україні спіймали 68 хабарників

Олександр Косик

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За 2017 рік задокументовано 701 факт вимагання та одержання неправомірної вигоди на суму 42,5 мільйона гривень. За січень 2018 рік – 68 фактів хабарництва на суму 17,3 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у департамент захисту економіки Нацполіції України.

 

ТОП-суми СІЧНЯ 2018:

  1. Луганщина: 16 січня.

Затримали групу посадовців районних управлінь соціального захисту населення та пенсійного фонду, які допомогли псевдопереселенцям з пенсіями. Видавали громадянам довідки про взяття їх на облік як внутрішньо переміщеної особи, що давало їм змогу отримувати пенсії.

Упродовж трьох років зловмисники одержали від громадян понад 9 мільйонів гривень

  1. Кіровоградщина: 16 січня.

2 мільйони гривень за зниження вартості розроблення технічного газового проекту та його затвердження. Кошти вимагали керівник будівельного підприємства та посадові особи підприємства газової галузі.

  1. Полтавщина: 23 січня.

767 тисяч гривень вимагав та одержав фігурант справи від представника фермерського господарства за виділення 88 га землі.

  1. Львівщина: 17 січня

Затримала голову комісії з питань земельних відносин однієї з міськрад. Посадовець систематично вимагав та отримував від громадян хабарі за вирішення земельних питань. Загальна сума неправомірної вигоди становить майже 300 тисяч гривень.

  1. Миколаївщина: 15 січня

Затримала депутата міськради, який пропонував 250 тисяч гривень хабар працівнику прокуратури за уникнення відповідальності. Організував злочинну групу, яка протягом 2016-2017 років систематично здійснювала розкрадання державних коштів.

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