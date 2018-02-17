У січні в Україні спіймали 68 хабарників

За 2017 рік задокументовано 701 факт вимагання та одержання неправомірної вигоди на суму 42,5 мільйона гривень. За січень 2018 рік – 68 фактів хабарництва на суму 17,3 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у департамент захисту економіки Нацполіції України.
ТОП-суми СІЧНЯ 2018:
- Луганщина: 16 січня.
Затримали групу посадовців районних управлінь соціального захисту населення та пенсійного фонду, які допомогли псевдопереселенцям з пенсіями. Видавали громадянам довідки про взяття їх на облік як внутрішньо переміщеної особи, що давало їм змогу отримувати пенсії.
Упродовж трьох років зловмисники одержали від громадян понад 9 мільйонів гривень
- Кіровоградщина: 16 січня.
2 мільйони гривень за зниження вартості розроблення технічного газового проекту та його затвердження. Кошти вимагали керівник будівельного підприємства та посадові особи підприємства газової галузі.
- Полтавщина: 23 січня.
767 тисяч гривень вимагав та одержав фігурант справи від представника фермерського господарства за виділення 88 га землі.
- Львівщина: 17 січня
Затримала голову комісії з питань земельних відносин однієї з міськрад. Посадовець систематично вимагав та отримував від громадян хабарі за вирішення земельних питань. Загальна сума неправомірної вигоди становить майже 300 тисяч гривень.
- Миколаївщина: 15 січня
Затримала депутата міськради, який пропонував 250 тисяч гривень хабар працівнику прокуратури за уникнення відповідальності. Організував злочинну групу, яка протягом 2016-2017 років систематично здійснювала розкрадання державних коштів.
Олександр Косик