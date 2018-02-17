У Львові затримали хабарників, що вимагали гроші за дозвіл на будівництво

За фактом вимагання хабара у сумі 25 000 доларів США у Львові затримано керівника проектної організації та юриста. Про це повідомила прес-секретарка Генпрокурора Лариса Сарган, передає Львівський портал.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 та оперативного супроводу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, слідчими СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди в сумі 25 000 доларів США затримано керівника проектної організації та юриста.

Вказані особи вимагали та отримали неправомірну вигоду за прийняття рішення службовими особами ЛМР, а саме директором управління архітектури щодо погодження містобудівних умов та обмежень по об’єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Господарській 21 у м. Львові.

На даний час вирішується питання про затримання вищевказаних осіб, в порядку ст. 208 КПК України та проводяться невідкладні слідчі дії.