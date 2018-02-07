Для Новороздільського політехнічного коледжу шукають директора

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади директора Державного вищого навчального закладу «Новороздільський політехнічний коледж». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менш як десять років.

Термін подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності), довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656), довідку про наявність або відсутність судимості, інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135

Телефон для довідок: (044) 481-47-92, 481-32-35.