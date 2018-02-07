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Біля Львова перекриватимуть трасу через підняття тарифів у маршрутках і перенесення кінцевих зупинок

Катерина Родак

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Цієї п’ятниці, 9 лютого, у селі Сокільники, що біля Львова, мешканці Пустомит та прилеглих до цього міста населених пунктів перекриватимуть автодорогу. Пікетувальники вимагатимуть перенесення кінцевих зупинок маршруток Пустомитівського напрямку до Привокзального ринку, а також врегулювання тарифів у маршрутках.

 

Як розповіла Львівському порталу місцева жителька Пустомитів та ініціатор акції Роксолана Шелепило, мешканці з 10.00 до 12.00 год. будуть безперестанку переходити пішохідний перехід, таким чином блокуючи проїзд автомобілів.

«Вимагаємо повернути маршрутки Пустомитівського напрямку на Приміський вокзал або хоча б до Скрині (ТЦ «Скриня-ред.). Мешканці завжди добирались на Приміський вокзал, а там вже пересідали чи  на трамвай, чи на маршрутку, і могли добратись будь-куди!», – зазначила вона.

Також протестувальники невдоволені новими тарифами від перевізників –  проїзд у маршрутках Пустомитівського напрямку цього року вже два рази дорожчав.

«При тому у нас мінімальна ціна – 6 гривень.  Щоб проїхати тільки до Наварії  з Пустомит люди за 4 км мають платити 6 гривень, а щоб проїхати до Сокільників – 9 гривень. А ще далі – 12 гривень», – розповіла Роксолана Шелепило.

Львівський портал намагався зв’язатися із перевізником «Фіакр-Львів», який обслуговує маршрут №141 Львів-Пустомити, а відтак підняв вартість проїзду, проте протягом двох діб цього зробити не вдалося.

У канцелярії Патрульної поліції Львівщини не фіксували інформацію про акцію  на дорозі Львів-Пустомити, що проходитиме 9 лютого. Інформація від чергової частини ПП про те, чи будуть патрульні забезпечувати порядок під час акції, з’явиться завтра.

Раніше Львівський портал повідомляв, що мешканці Пустомитівського району створили петицію, щоб повернути кінцеву зупинку автобусів на Приміський вокзал. Ця ініціатива не набрала потрібної кількості голосів.

Нагадаємо, з 2 вересня приміські маршрутки Львівщини більше не курсують до Приміського вокзалу та у центр міста. Зокрема, автобуси Пустомитівського та Городоцького напрямку мають їздити до автостанції №3, що на вулиці Петлюри.

 

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