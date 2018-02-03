Архієпископ МП назвав нічну пожежу у церкві на Сихові умисним підпалом

Архієпископ Львівський і Галицький Філарет (Кучеров) заявив про умисний підпал церкви Московського патріархату у Львові. Офіційний коментар архієпископа опублікувало видання «Духовна велич Львова».

«Сьогодні вночі, о 2:00 год., від рук радикально налаштованих людей було підпалено православний храм. Те, що відбулося у Львові, не вкладається в свідомості людей. Стає дивним, коли християни висловлюють свою політичну позицію підпалом храму. Ми живемо в ХХІ столітті, але спостерігаємо за тим, що нічого не змінилося від часів гонінь на Христа. Ісус Христос був гнаний вчора, гнаний сьогодні і буде гнаний завжди. Але тільки Христос є вчора, сьогодні і назавжди, а ім‘я гонителів зникли з лиця землі», – йдеться у заяві.

Як відомо, сьогодні вночі на проспекті Червоної Калини горіла церква Московського патріархату, яку минулого тижня пікетували.

Правоохоронці наразі не підтверджують версію про умисний підпал.