Спортсмени зі Львівщини – серед переможців юнацького чемпіонату України з гірськолижного спорту

Юнацька збірна команда Львівщини показала успішний результат на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед юнаків та дівчат, який відбувся в Івано-Франківській області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Льівської ОДА.
Зокрема, серед чемпіонів та призерів національного чемпіонату виявилися такі молоді спортсмени області:
Серед дівчат 2002-2003 р.н.
– Гуля Дарія – 1 місце слалом, СДЮШОР з гірськолижного спорту м. Львів
– Теліга Анастасія – 2 місце слалом; 3 місце слалом-гігант, ДЮСШ м. Сколе.
Серед дівчат 2004-2006 р.н.
– Давидчак Юстина – 1 місце слалом-гігант, МГО СОК «Евеленч»
– Давидюк Олена – 3 місце слалом, ДЮСШ м. Сколе.
Серед юнаків 2004-2006 р.н.
– Карпушин Максим – 1 місце слалом-гігант, 2 місце слалом, ДЮСШ Сколе.
Дарина Смеречанська