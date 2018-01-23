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Спортсмени зі Львівщини – серед переможців юнацького чемпіонату України з гірськолижного спорту

Дарина Смеречанська

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Юнацька збірна команда Львівщини показала успішний результат на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед юнаків та дівчат, який відбувся в Івано-Франківській області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Льівської ОДА.

Зокрема, серед чемпіонів та призерів національного чемпіонату виявилися такі молоді спортсмени області:

Серед дівчат 2002-2003 р.н.

– Гуля Дарія – 1 місце слалом, СДЮШОР з гірськолижного спорту м. Львів

– Теліга Анастасія – 2 місце слалом; 3 місце слалом-гігант, ДЮСШ м. Сколе.

Серед дівчат 2004-2006 р.н.

– Давидчак Юстина – 1 місце слалом-гігант, МГО СОК «Евеленч»

– Давидюк Олена – 3 місце слалом, ДЮСШ м. Сколе.

Серед юнаків 2004-2006 р.н.

– Карпушин Максим – 1 місце слалом-гігант, 2 місце слалом, ДЮСШ Сколе.

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