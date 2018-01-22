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#Ягодуюптахів: мешканців Львівщини закликають долучатися до флешмобу

Юлія Шпак

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Мешканців Львівщини закликають долучатися до флешмобу #ягодуюптахів. Захід організовують з метою допомогти птахам, яким самостійно складно знайти їжу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Аби взяти участь у флешмобі потрібно опублікувати фото на тему підгодівлі тварин, оригінально його підписати та опублікувати  його у соціальній мережі Facebook з хештегом #ягодуюптахів та позначити в дописі Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

Окрім того, фотографії на тему «Я годую птахів» можна надсилати на сторінку в фейсбук або на пошту: lodaeko@gmail.com

Найкреативніші учасники отримають заохочувальні подарунки.

 

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