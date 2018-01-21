Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла у чвертьфінал Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна без проблем у 1/8 Australian Open обіграла Десіну Аллертову із Чехії і пробилася у чвертьфінал змагань у Мельбурні, пише 24 канал.

Четверта ракетка світу Світоліна у двох партіях обіграла Денсі Аллертову, яка є 130 у світовому рейтингу. Матч для українки виявився не надто складним, тож загальний рахунок 6:3, 6:0.

Варто додати, що Світоліна вперше пробилася в 1/8 Australian Open. Тепер же в чвертьфіналі на неї чекає бельгійка 37 ракетка світу Еліза Мертенс.

Додамо, що у 2018 році Еліна світоліна зіграла 9 матчів, і усі виграла.