Синоптики прогнозують на вихідні ожеледицю

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, впродовж 20 – 22 січня на дорогах Львова та Львівської області буде ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Так, 20 січня у Львові синоптики прогнозують хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

21 січня очікується часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

22 січня- хмарно, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР нагадує, що дотримання основних правил безпеки руху під час ожеледиці вберігає від різного виду травм.

Техніка безпеки в ожеледь для водіїв.

– при сильних снігопадах та ожеледі слід, по можливості, користуватися громадським транспортом, щоб муніципальні служби міста вільно могли розчищати дороги від снігу і льоду, та щоб не утворювалися корки на дорогах, які значно уповільнюють рух абсолютно будь-якого міського транспорту.

– перед виїздом слід уважно оглянути свій автомобіль на справність (гальма і гуму на шинах в першу чергу). Пам’ятайте, що взимку на літній гумі їздити небезпечно.

– при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, потрібно обов’язково знизити швидкість до мінімуму.

– слід дотримуватися безпечної дистанції між іншими транспортними засобами

– при необхідності – вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі.

– з особливою обережністю слід рухатися по мостам та естакадах.

– намагайтеся уникати ризикованих маневрів на дорозі, щоб уникнути аварійних ситуацій на слизькій дорозі і вберегти себе та інших учасників руху від травм.

рекомендується утриматися від подорожей і переїздів на далекі відстані.

Техніка безпеки в ожеледь для пішоходів.

– пішоходам рекомендується рухатися по тротуарах з особливою обережністю, обходити лід, дивитися під ноги.

– дорогу переходити тільки у встановлених для цього місцях – на спеціальних пішохідних переходах різного типу (втім, це правило відноситься до будь-якої погоди).

– не слід швидко бігти, адже можна послизнутися і впасти: ходити слід акуратно і спокійно, а переходити дорогу тільки на зелене світло світлофору.

– при ходьбі ноги краще розслабити і трохи зігнути в колінах, ступати при цьому потрібно на всю підошву.

– не тримати руки в кишенях, тому що це погіршує можливість утримати рівновагу, до того ж падіння в такій позі збільшує ризик отримати важкі травми при падінні.

– рекомендується обходити металеві кришки каналізаційних люків, тому що дуже часто вони покриваються в холод льодом.

– будьте обачні навіть на тротуарі, адже в ожеледь автомобіль може занести з дороги і на пішохідну територію.

Пам’ятайте, що виявити перелом у дитини може тільки рентген, тому при найменшій підозрі на травму потрібно терміново звернутися за допомогою до лікарів в травмпункт.

У разі виникнення будь-яких негараздів та непередбачуваних ситуацій, прохання звертатись на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80.