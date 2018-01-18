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Як Львівщина відзначитиме 100-річчя проголошення незалежності УНР та День Соборності України

Юлія Шпак

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У понеділок, 22 січня, Львівщина відзначатиме 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та День Соборності України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, упродовж дня у всіх храмах області відбуватиметься Молитва за Україну.

О 13:00 – Покладання квітів та лампадок, а також проведення чину екуменічної панахиди на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, могили Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.

О 13:20 – покладання квітів до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі та запалення лампадок до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького.

Опісля, представники влади та громадськості вшанують пам’ять Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та покладуть лампадки до могил воїнів АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. По завершенню відбудеться екуменічна панахида.

О 15:00 над алеєю в парку «Погулянка» на пішохідному мосту відбудеться акція «Міст єдності», опісля стартує захід – «Мій герой».

О 16:30 – на площі навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку урочисто  розгорнуть прапор та проведуть молебень за Україну. Опісля, о 17:00 – громадське віче.

Завершаться заходи урочистою академією з нагоди Дня Соборності України у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької .

Львівська обласна державна адміністрація щиро запрошує мешканців Львівщини та гостей стати частиною відзначення 100-річчя  проголошення незалежності УНР та Дня Соборності України.

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