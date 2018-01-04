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Міська рада Львова оголошує конкурс на здачу в оренду вільних нежитлових приміщень

Юлія Шпак

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Управління комунальної власності Львівської міської ради оголошує комерційний та некомерційний конкурси з метою надання в оренду вільних нежитлових приміщень, які перебувають у комунальній власності. Заяви на участь у конкурсі приймають до 18 січня 2018 року включно через Центри надання адміністративних послуг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Реєстрація претендентів конкурсу відбудеться в управлінні комунальної власності (м. Львів, пл. Галицька, 15 кім. 302) 26 січня 2018 з 09.30 до 10.30 год. Конкурс  відбудеться 26 січня 2018 о 11.00 год.

Комерційний конкурс:

№ п/п Адреса об’єкта Поверховість Площа

(кв.м)

 Базова (початкова) орендна  плата в місяць

без ПДВ

 Балансоутримувач
Личаківський район
1. вул. М. Туган-Барановського, 30 1-ий поверх 14,6 1663,33 грн. ЛКП «№503»
Шевченківський район
2. вул. Б. Грінченка, 5 1-ий поверх 6,1 435,42 грн ЛКП «Збоїща-408»
3. вул. Я. Раппапорта, 8 цоколь 19,9 1647,50 грн Комунальна 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова

цільове призначення*

*Цільове призначення: для аптечного пункту з наявністю спеціалізованих ліків, вакцин, парафармацевтичних товарів та з наявністю засобів для проведення масового неонатального скринінгу новонароджених дітей для ранньої діагностики генетичних захворювань, а саме: фенілкетонурія, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром).

Обов’язкова умова конкурсу: переможець комерційного конкурсу проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. Умови комерційного конкурсу

Некомерційний конкурс:                                                                           

п/п

 Адреса об’єкта

(вул.)

 Поверховість Площа

кв.м

 Базова (початкова) орендна  плата в місяць

без ПДВ

 Балансоутримувач
Личаківський район
1 вул. Погулянка, 20 півпідвал 29,6 для мешканців будинку та громадських організацій – 399,32 грн;

творчих працівників – 199,66 грн;

для господарських потреб мешканців інших будинків – 2395,90 грн.

 ЛКП «№500»
2 вул.                    Г. Запольської, 33 цоколь 32,0 для мешканців будинку та громадських організацій –384,33 грн;

творчих працівників – 192,17 грн;

для господарських потреб мешканців інших будинків – 2 306,00 грн.

 ЛКП «№ 507»
Сихівський район
вул. Орлина, 8-а підвал 48,5 для мешканців будинку та громадських організацій –424,00 грн;

творчих працівників – 212,00 грн;

для господарських потреб мешканців інших будинків – 2 544,00 грн.

 ЛКП «Дністер»

Обов’язкова умова конкурсу: переможець некомерційного конкурсу проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. Умови некомерційного конкурсу.

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