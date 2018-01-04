Міська рада Львова оголошує конкурс на здачу в оренду вільних нежитлових приміщень

Управління комунальної власності Львівської міської ради оголошує комерційний та некомерційний конкурси з метою надання в оренду вільних нежитлових приміщень, які перебувають у комунальній власності. Заяви на участь у конкурсі приймають до 18 січня 2018 року включно через Центри надання адміністративних послуг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Реєстрація претендентів конкурсу відбудеться в управлінні комунальної власності (м. Львів, пл. Галицька, 15 кім. 302) 26 січня 2018 з 09.30 до 10.30 год. Конкурс відбудеться 26 січня 2018 о 11.00 год.
Комерційний конкурс:
|№ п/п
|Адреса об’єкта
|Поверховість
|Площа
(кв.м)
|Базова (початкова) орендна плата в місяць
без ПДВ
|Балансоутримувач
|Личаківський район
|1.
|вул. М. Туган-Барановського, 30
|1-ий поверх
|14,6
|1663,33 грн.
|ЛКП «№503»
|Шевченківський район
|2.
|вул. Б. Грінченка, 5
|1-ий поверх
|6,1
|435,42 грн
|ЛКП «Збоїща-408»
|3.
|вул. Я. Раппапорта, 8
|цоколь
|19,9
|1647,50 грн
|Комунальна 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова
цільове призначення*
*Цільове призначення: для аптечного пункту з наявністю спеціалізованих ліків, вакцин, парафармацевтичних товарів та з наявністю засобів для проведення масового неонатального скринінгу новонароджених дітей для ранньої діагностики генетичних захворювань, а саме: фенілкетонурія, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром).
Обов’язкова умова конкурсу: переможець комерційного конкурсу проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. Умови комерційного конкурсу
Некомерційний конкурс:
|№
п/п
|Адреса об’єкта
(вул.)
|Поверховість
|Площа
кв.м
|Базова (початкова) орендна плата в місяць
без ПДВ
|Балансоутримувач
|Личаківський район
|1
|вул. Погулянка, 20
|півпідвал
|29,6
|для мешканців будинку та громадських організацій – 399,32 грн;
творчих працівників – 199,66 грн;
для господарських потреб мешканців інших будинків – 2395,90 грн.
|ЛКП «№500»
|2
|вул. Г. Запольської, 33
|цоколь
|32,0
|для мешканців будинку та громадських організацій –384,33 грн;
творчих працівників – 192,17 грн;
для господарських потреб мешканців інших будинків – 2 306,00 грн.
|ЛКП «№ 507»
|Сихівський район
|вул. Орлина, 8-а
|підвал
|48,5
|для мешканців будинку та громадських організацій –424,00 грн;
творчих працівників – 212,00 грн;
для господарських потреб мешканців інших будинків – 2 544,00 грн.
|ЛКП «Дністер»
Обов’язкова умова конкурсу: переможець некомерційного конкурсу проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. Умови некомерційного конкурсу.
Юлія Шпак