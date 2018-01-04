Міська рада Львова оголошує конкурс на здачу в оренду вільних нежитлових приміщень

Управління комунальної власності Львівської міської ради оголошує комерційний та некомерційний конкурси з метою надання в оренду вільних нежитлових приміщень, які перебувають у комунальній власності. Заяви на участь у конкурсі приймають до 18 січня 2018 року включно через Центри надання адміністративних послуг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Реєстрація претендентів конкурсу відбудеться в управлінні комунальної власності (м. Львів, пл. Галицька, 15 кім. 302) 26 січня 2018 з 09.30 до 10.30 год. Конкурс відбудеться 26 січня 2018 о 11.00 год.

Комерційний конкурс:

№ п/п Адреса об’єкта Поверховість Площа (кв.м) Базова (початкова) орендна плата в місяць без ПДВ Балансоутримувач Личаківський район 1. вул. М. Туган-Барановського, 30 1-ий поверх 14,6 1663,33 грн. ЛКП «№503» Шевченківський район 2. вул. Б. Грінченка, 5 1-ий поверх 6,1 435,42 грн ЛКП «Збоїща-408» 3. вул. Я. Раппапорта, 8 цоколь 19,9 1647,50 грн Комунальна 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова цільове призначення*

*Цільове призначення: для аптечного пункту з наявністю спеціалізованих ліків, вакцин, парафармацевтичних товарів та з наявністю засобів для проведення масового неонатального скринінгу новонароджених дітей для ранньої діагностики генетичних захворювань, а саме: фенілкетонурія, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром).

Обов’язкова умова конкурсу: переможець комерційного конкурсу проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. Умови комерційного конкурсу

Некомерційний конкурс:

№ п/п Адреса об’єкта (вул.) Поверховість Площа кв.м Базова (початкова) орендна плата в місяць без ПДВ Балансоутримувач Личаківський район 1 вул. Погулянка, 20 півпідвал 29,6 для мешканців будинку та громадських організацій – 399,32 грн; творчих працівників – 199,66 грн; для господарських потреб мешканців інших будинків – 2395,90 грн. ЛКП «№500» 2 вул. Г. Запольської, 33 цоколь 32,0 для мешканців будинку та громадських організацій –384,33 грн; творчих працівників – 192,17 грн; для господарських потреб мешканців інших будинків – 2 306,00 грн. ЛКП «№ 507» Сихівський район вул. Орлина, 8-а підвал 48,5 для мешканців будинку та громадських організацій –424,00 грн; творчих працівників – 212,00 грн; для господарських потреб мешканців інших будинків – 2 544,00 грн. ЛКП «Дністер»

Обов’язкова умова конкурсу: переможець некомерційного конкурсу проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. Умови некомерційного конкурсу.