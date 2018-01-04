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Львів’ян попереджають: завтра на дорогах буде ожеледиця

Вероніка Рой

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У Львові 5 січня вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

«Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5° – 7 тепла», – йдеться у повідомленні.

Мерія закликає учасників дорожнього руху бути обачними. Зокрема, водіїв – бути уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів.

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