Львів’ян попереджають: завтра на дорогах буде ожеледиця

У Львові 5 січня вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5° – 7 тепла», – йдеться у повідомленні.

Мерія закликає учасників дорожнього руху бути обачними. Зокрема, водіїв – бути уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів.