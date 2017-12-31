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01.01.2018
00:01
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На Пустомитівщині відкрили новозбудований народний дім

Дарина Смеречанська

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У с. Чорнушовичі  Підберізцівської ОТГ Пустомитівського району відкрили новозбудований Народний дім. Нове просторе приміщення дозволить усім охочим відвідувати гуртки, влаштовувати мистецькі заходи та організовувати наради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Урочиста подія зібрала представників громадськості та влади. Опісля відбувся святковий концерт за участі народних аматорських колективів району.

Зазначимо, двоповерховий Народний дім спроектували на 100 посадкових місць.

На першому поверсі будівлі розташували глядацький зал зі сценою, на другому поверсі Народного дому розташовані приміщення адміністрації та приміщення для проведення гуртків.

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