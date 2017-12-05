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На Львівщині прикордонники затримали контрабандиста, що зробив «шумоізоляцію» буса з цигарок

Олександр Косик

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«Шумоізоляції» забагато не буває – на кордоні з Польщею виявили контрабанду майже 4 тисяч пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

 

Близько п’ятої ранку 23-річний українець прибув у пункт пропуску «Рава-Руська» та спрямував авто на смугу руху «червоний коридор», однак його маневр не завадив правоохоронцям приділити достатньо уваги огляду транспортного засобу. Під час перевірки мікроавтобуса прикордонники виявили приховані тютюнові вироби. Загалом під обшивкою бокових стінок та стелі знайшли 3850 пачок сигарет.

Тютюнові вироби передали співробітникам фіскальної служби. Встановлення суми оцінки виявленої контрабанди триває.

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