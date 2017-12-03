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Через сильний снігопад у Львові зупинили футбольний матч між «Карпатами» та «Олімпіком»

Юлія Шпак

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Через сильний снігопад у Львові «Карпати» і «Олімпік» не можуть продовжити матч 18-го туру УПЛ.  Про це пише  Футбол 24.

 

Поза заявкою «левів» залишилися Худоб’як, Гладкий та провальний в матчі проти Олександрії Сениця. Команді Санжара через хворобу не міг допомогти Артем Шабанов.

На 12 хвилині Сондей втратив хорошу нагоду, аби вивести гостей вперед. «Олімпік» атакував, але забили «Карпати»: на 44 хвилині Мякушко вийшов на побачення з Кичаком та пробив у дальній кут – 1:0. Однак львів’яни не втримали перемогу в першому таймі, в компенсований час пропустивши від Кравченка. Також в першому таймі Катерина Монзуль двічі зупиняла матч, щоби працівники стадіону розчистили поле від снігу.

Другий тайм поєдинку не розпочався через снігопад. У 19 турі «Карпати» зіграють проти «Вереса», а донеччани – проти «Ворскли».

Наразі невідомо, коли буде продовжено матч.

Фото: Главком

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