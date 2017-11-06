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Жінка викрала з території львівської фірми «капсулу життя» вартістю понад півмільйона гривень

Юлія Шпак

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У Львові викрали «капсулу життя». Правоохоронці встановили особу жінки, яка причетна до її  зникнення.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції 3 жовтня звернувся 69-річний львів’янин. За словами заявника, з території однієї з місцевих фірм зникла мобільна захисна споруда (так звана «капсула життя», модульний бункер), вартість якої становить близько 600 000 гривень. Чоловік повідомив, що вона належить його синові, котрий зараз перебуває за кордоном.

Як попередньо встановили поліцейські, до скоєння правопорушення причетна 35-річна жителька міста Яворів.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Зараз з’ясовуються обставини події, триває досудове розслідування.

Фото: поліція

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