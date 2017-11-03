Вночі на Зеленій патрульні затримали п’яного тракториста

У Львові патрульні затримали п’яного тракториста. Про це Львівському портал повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, на вулиці Зеленій, громадяни побачили, як водій трактора їздить по вулиці та порушує правила дорожнього руху. Вони викликали екіпаж патрульної поліції. Коли інспектори прибули на місце, транспортний засіб вже був припаркованим, а водій спав в кабіні. Патрульні розбудили чоловіка та відчули від нього різкий запах алкоголю.

«Йому запропонували пройти перевірку, проте він відмовився. Очевидці події написали пояснення, де вказали, що були свідками того, як даний водій здійснював рух. На основі цього, патрульні склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння). Також на водія винесли постанову за ч.2 ст.126 КУпАП, оскільки він не має права керувати таким транспортним засобом. Водію загрожує штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік», – йдеться у повідомленні.

Також, як повідомили у патрульній поліції, за тиждень їм вдалось виявили більше 70 водіїв, які керували автомобілями в стані сп’яніння. 51 випадок у Львові та 20 на дорогах державного значення.

Фото: патрульна поліція Львова