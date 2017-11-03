ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі на Зеленій патрульні затримали п’яного тракториста

Юлія Шпак

|

У Львові патрульні затримали п’яного тракториста. Про це Львівському портал повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, на вулиці Зеленій, громадяни побачили, як водій трактора їздить по вулиці та порушує правила дорожнього руху. Вони викликали екіпаж патрульної поліції. Коли інспектори прибули на місце, транспортний засіб вже був припаркованим, а водій спав в кабіні. Патрульні розбудили чоловіка та відчули від нього різкий запах алкоголю.

«Йому запропонували пройти перевірку, проте він відмовився. Очевидці події написали пояснення, де вказали, що були свідками того, як даний водій здійснював рух. На основі цього, патрульні склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння). Також на водія винесли постанову за ч.2 ст.126 КУпАП, оскільки він не має права керувати таким транспортним засобом. Водію загрожує штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік», – йдеться у повідомленні.

Також, як повідомили у патрульній поліції,  за тиждень їм вдалось виявили більше 70 водіїв, які керували автомобілями в стані сп’яніння. 51 випадок у Львові та 20 на дорогах державного значення.

Фото: патрульна поліція Львова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів