У Львові відбудеться міжнародна тревел-конференція

У Львові 18 листопада вперше пройде міжнародна тревел-конференція Compass 2017. Щоб провести її, свої зусилля об’єднала польська команда Outriders та українська команда Lviv Media Forum у співпраці з Lviv Travel Club. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На Compass 2017 приїдуть спікери, чиїми тревел-історіями захоплюється вся Україна. Богдан Логвиненко буде говорити, чим живе його надпопулярний проект-експедиція Ukraїner. Про те, як воно – підкорювати Еверест, почуємо від Ірини Галай, першої українки, що піднялася на найвищу вершину світу. Автори блогу ПроПоходи поділяться умінням майстерно поєднувати блогінг та подорожі. Пьотр Горзела та Каміла Кєлар розкажуть, як роблять мандрівки природою так, що їхні блоги читають десятки тисяч поляків. Репортажист Богдан Кутєпов дотепно перекаже свою історію подорожі в Непал, де два роки тому знімав доволі курйозну евакуацію українців після землетрусу. Ведуча проекту “Європа за копійки” Марія Себова в деталях розповість, як подорожувати бюджетно, але цікаво. Мандрівник Євген Іхельзон пояснить, чому створити путівник – це набагато потрібніше, ніж створити тревел-блог.

Compass 2017 у Львові відбудеться 18 листопада. Старт – о 12 годині. Робочі мови конференції – українська та англійська. Синхронного перекладу не передбачено.

Детальна інформація та контакти: compassfest.com

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