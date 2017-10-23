Сьогодні у Львові відновлюють опалювальний сезон

Від сьогодні, 23 жовтня. у Львові відновлюють опалювальний сезон для усіх категорій споживачів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відповідно до розпорядження «Про відновлення подачі теплоносія для опалення», ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» вже зранку розпочали відновлювати подачу опалення до житлових будинків, бюджетних установ та інших споживачів.

«Сьогодні зранку ми розпочали відновлювати подачу опалення до житлових будинків, бюджетних установ та інших споживачів. Процес відновлення проходить спокійно, жодних проблем чи поривів не має. Сподіваємося впродовж дня забезпечити теплом наших споживачів», – розповів головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.

До цього часу опалення отримували 4 бюджетні установи на основі листів-звернень керівників закладів. Це обласна клінічна лікарня (вул. Чернігівська, 7) та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (вул. Дністерська, 27), Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих (вул. Івасюка, 31 м. Винники), СШ № 45 (вул. Наукова, 25)», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови, з 3 жовтня розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. З 10 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів. У зв’язку із підвищення температури зовнішнього повітря, з 15 жовтня подачу опалення було призупинено.

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає тепло до 197 освітніх закладів (школи, садочки), 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки), 1624 житлових будинків. ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає опалення до 42 закладів освіти (школи і садочки), 6 медичних установ та 525 житлових будинків.