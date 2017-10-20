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Прибуття чергового борту з пораненими воїнами до Львова. Чим можна допомогти

Дарина Смеречанська

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Координатор ГО «Волонтерська сотня. Львів» Світлана Сидоренко повідомила нині у Facebook про прибуття чергового борту із 12 пораненими воїнами АТО.

«Потрібна ваша допомога:
– тапки,
– труси (бажано боксерки),
– штани спортивні,
– спідня білизна,
– толстовки,
– светери на «змійку» (застібку),
– наплічники/похідні сумки,
– станки для гоління,
– крем для/після гоління,
– вологі серветки (великі упаковки),
– папір туалетний,
– цукор,
– кава», – зазначають у ГО «Волонтерська сотня. Львів».

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