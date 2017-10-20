На Львівщині впав рівень народжуваності

Протягом січня-серпня 2017 року на Львівщині народилось 16871 немовля, що на 7,1% менше порівняно з січнем-серпнем 2016 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління статистики у Львівській області.

Найвищий рівень народжуваності був зафіксований у Турківському, Сколівському та Жовківському районах, найнижчий – у місті Новий Розділ.

Водночас кількість померлих в області у січні-серпні 2017 року становила 21602 особи. Найвищий рівень смертності у Жидачівському та Перемишлянському районах та у місті Моршин, найнижчий – у місті Новий Розділ.

Також в управлінні статистики поінформували, що протягом січня-серпня 2017 року зареєстровано 10815 одружень, що на 5,4% більше відносно січня-серпня попереднього року.

Загалом кількість населення Львівської області на 1 вересня 2017 року становила 2530,4 тис. осіб, у тому числі населення обласного центру – 756,0 тис. осіб. Від початку року населення області зменшилось на 3592 особи, у тому числі Львова – на 2475 осіб.