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У мерії виділили 11 тисяч на посвідчення договору пожертви на квартиру зв’язковій Шухевича

Вероніка Рой

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У Львівській міській раді виділили 11,2 тисячі гривень на посвідчення договору пожертви на квартиру зв’язковій командира УПА Романа Шухевича Ользі Ільків. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 13 жовтня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

«Даним проектом рішення пропонується додатково передбачити видатки на суму 11,2 тис. грн. для оформлення посвідчення договору-пожертви на квартиру Ользі Ільків за рахунок зменшення видатків передбачених на послуги фінансового аудиту», – розповів директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук.

Нагадаємо, що на житло для Ольги Ільків у вересні минулого року виділили 400 тисяч із обласного бюджету, а в квітні 2017 року ще стільки ж виділила міська рада. Проте питання із житлом знову «зависло». І нарешті 2 жовтня з’явилося розпорядження мера про фінансування закупівлі квартири.

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