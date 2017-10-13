На Героїв УПА – прорив труби: до прилеглих вулиць припинено водопостачання

Сьогодні, 13 жовтня, стався прорив водопроводу на вул. Героїв УПА, 10. На час ліквідації пориву припинено водопостачання до прилеглих вулиць. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку з ліквідацією пориву на водопроводі на вул. Героїв УПА, 10 припинено водопостачання до будинків на вул. Героїв УПА, вул. Антоновича, вул. С. Бандери, вул. Федьковича, пл. Липнева.

Відновлення водопостачання очікується після завершення ремонтних робіт, орієнтовно о 15.00 год.», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з ліквідацією аварійної ситуації.