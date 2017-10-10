В неділю у Львові пройде «Свято гарбуза»: відкрито реєстрацію на різноманітні конкурси

У неділю, 15 жовтня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького відбудеться свято «День гарбуза». Окрім етно-ярмарку, дитячих розваг, театралізованих дійств та смачних частувань гарбузяними стравами, організатори запропонують відвідувачам веселі конкурси і змагання. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Забіг із гарбузом» – оригінальний конкурс, у якому попередньо зареєстрований учасник отримає власний номер та персональний «м’яч» – гарбуз, який потрібно буде якнайшвидше докотити від брами Музею до воріт, встановлених на головній галявині свята. Усе, як у справжньому футболі – команда із 11 гравців і вболівальники. До слова, і учасник, і один із вболівальників у цей день матимуть право на безкоштовний вхід до Музею. Усім учасникам забігу організатори гарантують призи, а переможець отримає суперприз.

У конкурсі «Гарбузова мить» може взяти участь кожен охочий. Єдина умова – на фото повинен бути гарбуз. Тут учасники мають можливість реалізувати усі свої найкреативніші ідеї. Зі світлин, попередньо висланих, буде сформована виставка, на якій відвідувачі свята зможуть оцінити фототалант усіх учасників. Організатори зазначають, що усі учасники фотоконкурсу отримають подарунки і кожен з них разом із одним вболівальником матиме право на безкоштовний вхід до Музею у цей день»,- розповідають організатори.

Для того, щоб взяти участь в обидвох конкурсах, потрібно попередньо зареєструватися.

Реєстрація за е-адресою: etnolviv@ukr.net

Вказати ім`я, прізвище, вік учасника, номер телефону, а також прізвище та ім’я вболівальника.

Реєстрація триває до 12 жовтня, до 17.00 години.

Забіг із гарбузом

Реєстрація на конкурс «Дня гарбуза».

Набирають команду –11 осіб.

Кожен учасник забігу зможе відчути себе справжнім Пеле, отримавши власний номер та персональний «м’яч» – гарбуз, який потрібно буде якнайшвидше докотити від брами музею до воріт, встановлених на головній галявині свята.

«Забіг з гарбузом» – це не лише сплеск енергії, демонстрація дриблінгу, сміх від душі, але й палка підтримка вболівальників (один із вболівальників разом із учасником конкурсу отримають право на безкоштовний вхід ).

Усі учасники забігу будуть нагороджені призами, а переможець отримає суперприз.

Реєстрація за адресою: etnolviv@ukr.net

Вказати ім`я, прізвище, вік учасника, номер телефону а також прізвище та ім’я вашого вболівальника.

Реєстрація триває до 12 жовтня, 17.00 години.

Фотоконкурс «Гарбузова мить»

Треба лише знайти гарбуза, трохи покреативити і надіслати фото на е-скриньку.

З ваших світлин на святі буде сформована виставка.

Учасники отримають не тільки подарунки, але й разом із другом матимуть можливість безкоштовного входу до Музею на свято.

Фото надсилати за адресою: etnolviv@ukr.net

Обов’язково потрібно вказати ім`я, прізвище, вік учасника, номер телефону, а також прізвище та ім’я вболівальника.

Реєстрація триває до 12 жовтня, до 17.00 години.