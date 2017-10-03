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Садовий «вангує» обшуки у Зуба та Слічної

Єва Корнійчук

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про підготовку обшуків у керівника депраатменту гуманітарної політики Галини Слічної та керівника міського управління охорони здоров’я Воодим ира Зуба. Про це він заявив сьогодні, 3 жовтня, під час брифінгу.

«Я знаю, що готуються з обшуками до керівника департаменту пані Слічної, до Зуба – як вони посміли почати реформу комунальної стоматології. Це ж так легко, коли бюджетні кошти йдуть, ніхто їх там не може проконтролювати, з того отримують хабарі, і ціла система працює. Цього не буде! Нехай ходять, нехай дивляться, ми йдемо чітко вперед. Це є моя тверда принципова позиція. І мені дуже приємно, що ця позиція підтримується депутатами міської ради», – зазначив мер Львова.

«Є приклад першої стоматології: люди працюють. Беріть приклад, працюйте і не піддавайтесь на провокації тих людей, які вводять вас в оману. Тому що ви буде мати легальну високу зарплату і будете гідно себе почувати по відношенню до своєї сім’ї і до пацієнтів, які до вас приходять», – додав А. Садовий.

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