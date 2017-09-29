ОСТАННІ НОВИНИ

Чоловік втратив авто через приховані цигарки

Омелян Шевчук

|

Сьогодні, в  міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська» запобігли перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону ДПС України.

За даними відомства, цигарки до Республіки Польща намагався вивезти громадянин України. Сигарети чоловік ховав в лонжеронах та в спеціально виготовленій ніші паливного баку. Доступ до цигарок був можливий тільки через отвір, що знаходився під заднім сидінням авто. Усього було виявлено майже 2000 пачок цигарок без акцизних марок.

Контрафакти та автомобіль марки «Пежо» вилучено працівниками фіскальної служби.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів