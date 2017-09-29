Чоловік втратив авто через приховані цигарки

Сьогодні, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська» запобігли перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону ДПС України.

За даними відомства, цигарки до Республіки Польща намагався вивезти громадянин України. Сигарети чоловік ховав в лонжеронах та в спеціально виготовленій ніші паливного баку. Доступ до цигарок був можливий тільки через отвір, що знаходився під заднім сидінням авто. Усього було виявлено майже 2000 пачок цигарок без акцизних марок.

Контрафакти та автомобіль марки «Пежо» вилучено працівниками фіскальної служби.