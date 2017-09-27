За серпень жителі Львівщини отримали безкоштовних ліків майже на 3 мільйони

За серпень пацієнти Львівщини в рамках рядової програми «Доступні ліки» отримали препаратів на суму понад 2,8 мільйони гривень. Безкоштовні ліки чи ліки за невелику доплату можна отримати від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З початку дії програми «Доступні ліки» у Львівській області до реалізації ліків добровільно долучились 756 аптек. Лікарі виписали, а громадяни отримали медикаментів по 387 тисячам рецептів на суму у понад 10,6 мільйонів гривень. Загальний бюджет програми у Львівській області становить 45 мільйонів 513 тисяч гривень. За 5 місяців дії програми використали 23% обсягу фінансування.

На сьогодні у програмі «Доступні ліки» беруть участь 198 торгових найменувань препаратів. Позитив – це розширення переліку безкоштовних ліків до 35 лікарських засобів. Варто зазначити, що на початку програми їх було 23.

Нагадаємо, Урядова програма «Доступні ліки» – це одна із частин великої реформи системи охорони здоров’я, яка не змінювалася протягом 26 років. Мета програми – забезпечити кожного громадянина України доступними та життєвонеобхідними лікарськими засобами з доведеною ефективністю, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності.

Для того, щоб отримати обрані ліки безкоштовно або з незначною доплатою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані препарати.

Детальніше про програму та карта аптек: http://liky.gov.ua