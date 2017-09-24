Українець Жан Беленюк взяв «золото» чемпіонату світу, поборовши росіянина

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виборов “золото” чемпіонату світу серед військовослужбовців World Military Championship Wrestling-2017, що відбувся у литовській Клайпеді. Про це повідомляє Еspreso.tv.

“Два реванші в торішніх кривдників вдалося за сьогодні взяти. Чемпіон світу серед військовослужбовців. Україна вперед!” – написав Беленюк у своєму Instagram.

Беленюк боровся у ваговій категорії до 85 кг. Беленюк переміг Аргишти Абгаряна з Вірменії та Ісламом Аббасова з Азербайджану, а у фіналі поборов росіянина Євгена Салєєва.

Загалом на турнірі українці завоювали чотири медалі – дві золоті, срібну та бронзову. У загальному заліку наша команда посіла друге місце.

Фото: Еspreso.tv