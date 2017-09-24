У Львові сміттєвоз розчавив насмерть двох людей

У Львові сміттєвоз переїхав насмерть двох жінок. Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 24 вересня, близько 13:45. Про це інформує голова ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич.

«Жахлива аварія на вул. Сихівська-Соняшникова: наїзд сміттєвоза на двох жінок 1938 та 1966 року народження. За попередньою інформацією, це мати та донька. Постраждалі загинули на місці пригоди. Поліція та «швидка» на місці події. Як стало відомо від правоохоронців, водій вантажного автомобіля здійснив наїзд на жінок в той момент, коли здавав заднім ходом»,– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують обставини події.

Водночас у прес-службі Львівської міськради підтвердили, що сьогодні на вул. Полуботка, 11 під колесами сміттєвоза загинули дві жінки – одна 1938 року народження, інша – 1966 року народження. Зі слів очевидців, жінки перебігали дорогу не на пішохідному переході, потрапили під передні колеса сміттєвоза.

Сміттєвоз їхав вже завантажений.

Зараз на місці працюють правоохоронні органи, представники ДСНС. Вулиця Полуботка наразі перекрита для руху транспорту. Причини події з`ясовуються.

Відомо, що сміттєвоз належить компанії «АВЕ»

Фото: Варта 1