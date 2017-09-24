ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові сміттєвоз розчавив насмерть двох людей

Дарина Смеречанська

|

У Львові сміттєвоз переїхав насмерть двох жінок. Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 24 вересня, близько 13:45. Про це інформує голова ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич.

«Жахлива аварія на вул. Сихівська-Соняшникова: наїзд  сміттєвоза на двох  жінок 1938 та 1966 року народження. За попередньою інформацією, це мати та донька. Постраждалі загинули на місці пригоди. Поліція та «швидка» на місці події. Як стало відомо від правоохоронців, водій вантажного автомобіля здійснив наїзд на жінок в той момент, коли здавав заднім ходом»,– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують обставини події.

Водночас у прес-службі Львівської міськради підтвердили, що сьогодні на вул. Полуботка, 11 під колесами сміттєвоза загинули дві жінки – одна 1938 року народження, інша – 1966 року народження. Зі слів очевидців, жінки перебігали дорогу не на пішохідному переході, потрапили під передні колеса сміттєвоза.

Сміттєвоз їхав вже завантажений.

Зараз на місці працюють правоохоронні органи, представники ДСНС. Вулиця Полуботка наразі перекрита для руху транспорту. Причини події з`ясовуються.

Відомо, що сміттєвоз належить компанії «АВЕ»

Фото: Варта 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів