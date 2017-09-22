У Львові 12-річна дівчинка стала мамою

У Львові в одному з пологових будинків мамою стала 12-річна дівчинка Вона народила хлопчика вагою 2,500. Цю інформацію підтвердили поінформовані у медичних колах джерела, передає Високий Замок.

Щоправда, офіційно коментувати пологи юної породіллі в адміністрації лікарні відмовились, посилаючись на те, що права неповнолітньої дитини захищені державою. Крім того, без дозволу матері не можуть розголошувати жодної інформації. Мама, якій 31 рік, провідувала доньку у пологовому будинку лише раз.

Як вдалося дізнатися журналістам, новоспечена породілля з багатодітної сім’ї, в якій виховуються семеро дітей. Родина живе в одному з районних центрів на Львівщині. Вона навчається у 6-му класі. Батьком дитини, за поперед­ньою інформацією, є 18-річний сусід. Він, як розповідають поінформовані джерела, у лікарні новонароджену дитину не відвідував.

Нині юна мама прооперована, триває післяопераційний період. Під час пологів їй зробили кесарів розтин.