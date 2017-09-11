На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської області відбувається Спартакіада «Єдина країна», під час якої проходять змагання серед дітей та молоді з семи областей України. Ці змагання не лише розвивають у дітей любов до спорту, а й об’єднують Україну, переконані учасники змагань.

«Три роки тому разом з компанією ДТЕК ми започаткували спартакіаду «Єдина країна». Це – спортивні змагання по футболу та по греблі на байдарках і каное. Це дуже цікавий та потрібний для України проект. Сама назва говорить сама за себе. З кожним роком кількість учасників все збільшується, в дітей є бажання продовжувати такі спартакіади», – розповів селищний голова Добротвора Роман Ніколаєв.

Загалом у спартакіаді «Єдина країна» об’єднала дітей та молодь з семи областей України, де працюють підприємства енергетичної компанії ДТЕК: Львівської (смт Добротвір та м. Кам’янка-Бузька), Івано-Франківської (м. Бурштин), Вінницької (м. Лажидин), Дніпропетровської (м. Зеленодольськ), Донецької (м.Курахово), Луганської (м. Щастя)та Запорізької (м. Енергодар).

«Така спартакіада має надзвичайно важливе значення, адже проведення спортивних змагань не просто забезпечує розвиток фізичної культури та спорту в районі, а забезпечує особистісне зростання дітей, пропагує здоровий спосіб життя, згуртовує, об’єднує дітей зі сходу та заходу країни», – додав голова Кам’янка-Бузької РДА Тарас Келеберда.

Тренер наймолодшої футбольної команди, яка приїхала з далекого міста Курахово (Донецька область) Матюхін Володимир відзначив гостинність та чітку організацію змагання.

«Ми вже другий раз приїхали на цей турнір. І нас також є футбольні змагання, але ми їх проводимо на коротких площадках, бо у нас немає такого хорошого футбольного поля. А у вас неймовірне футбольне поле, просто подарунок для жителів Добротвора, пару років тому зробила компанія ДТЕК. Тому ми дуже радо сюди їдемо, нас тут дуже добре приймають, дуже гостинні люди тут живуть», – сказав Володимир Матюхін.

Дітям також такі змагання дуже до вподоби, адже вони отримують нагоду попрактикувати свої вміння та спробувати свої сили у змаганнях. Окрім того, для всіх учасників спартакіади організували цікаву екскурсію до Львова.

«Нам дуже цікаво пограти з гравцями з інших міст, подивитись, що вони вміють. Це дуже цікава спартакіада, ми на такій ще ніколи не були. Тим більше так далеко від рідного міста. Ми дуже оптимістично налаштовані, проте знаємо свої сили і на перемогу не дуже розраховуємо», – поділився враженнями один з юних футболістів з міста Зеленодольськ Дніпропетровської області Ілля Волков.

«Дуже хороший турнір, багато команд, багато цікавих матчів. А футбольне поле взагалі чудове, у нас такого немає. Організатори й справді молодці. А ще дуже класно, що нам організували екскурсію до Львова, ми давно хотіли побачити це красиве місто, бо ніхто з нашої команди ще там не був», – зазначив футболіст з Луганщини (м. Щастя) Іван Самойлов.

Окрім футбольного турніри у Добротворі пройшли і змагання з греблі на байдарках та каное. Менші учасники змагались на відстані 100 м, а старші – 200 та 500 м.

Майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України з веслування на байдарках та суддя на цій спартакіаді Андрій Глушко запевняє, що такі спартакіади мають велику цінність не лише для дітей, а й для розвитку веслування загалом.

«Такі змагання дуже мотивують дітей, адже вони отримують медалі, а це – додаткове заохочення. Чим більше змагань, тим більше розвивається спорт. Для українського веслування – це дуже важливо», – переконаний Андрій Глушко.

«Спартакіада ДТЕК проводиться для того, щоб об’єднати країну в одне ціле, щоб не було ворожнечі. І це й справді так. Діти багато між собою спілкуються, здружуються і це позитивно для країни. Кожного року до нас приїжджають команди з Бурштина, Зеленодольська, Кам’янки-Бузької, Львова та Івано-Франківська. Окрім того змагаються діти з нашого селища. Цього року до нас приїхало більше 100 веслярів. Після змагань всі учасники отримають цінні подарунки, медалі та кубки», – розповів тренер-викладач з веслування ДСШ «Добротвір», щорічний суддя на спартакіаді «Єдина країна» Андрій Федина.